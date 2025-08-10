Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бешеная атмосфера». Защитник «Кэпиталз» — о моменте, когда Овечкин побил рекорд Гретцки

«Бешеная атмосфера». Защитник «Кэпиталз» — о моменте, когда Овечкин побил рекорд Гретцки
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник «Питтсбург Пингвинз» Александр Алексеев, ранее выступавший за «Вашингтон Кэпиталз», поделился впечатлениями от момента, когда Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Это было очень круто, правда. Мы все знали, что, когда он забьёт, мы побежим на лёд. Мы вместе поехали на выезд, даже травмированные были с нами. Запасные были не на трибуне, а в раздевалке. Мы с другими ребятами, кто не играл, потренировались в зале и смотрели игру внизу по телевизору. Я как раз начал есть сэндвич, пил воду — и тут он забивает. У меня полный рот, а все кричат: «Бежим, бежим!» Бешеная атмосфера. Гретцки был, жена его вышла, все вообще были. На трибунах — сумасшествие. Билеты продавались по $ 11–15 тыс. Здорово, что нам дали прочувствовать эту атмосферу», — цитирует Алексеева «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Даже рад, что так сложилось». Алексеев — о том, что «Вашингтон» не продлил с ним контракт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android