«Бешеная атмосфера». Защитник «Кэпиталз» — о моменте, когда Овечкин побил рекорд Гретцки

Российский защитник «Питтсбург Пингвинз» Александр Алексеев, ранее выступавший за «Вашингтон Кэпиталз», поделился впечатлениями от момента, когда Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Это было очень круто, правда. Мы все знали, что, когда он забьёт, мы побежим на лёд. Мы вместе поехали на выезд, даже травмированные были с нами. Запасные были не на трибуне, а в раздевалке. Мы с другими ребятами, кто не играл, потренировались в зале и смотрели игру внизу по телевизору. Я как раз начал есть сэндвич, пил воду — и тут он забивает. У меня полный рот, а все кричат: «Бежим, бежим!» Бешеная атмосфера. Гретцки был, жена его вышла, все вообще были. На трибунах — сумасшествие. Билеты продавались по $ 11–15 тыс. Здорово, что нам дали прочувствовать эту атмосферу», — цитирует Алексеева «ВсеПроСпорт».