Журналист Daily Faceoff — о Фёдорове: один из самых одарённых игроков, которых я видел

Журналист Daily Faceoff Тайлер Кюль оценил игру бывшего российского нападающего Сергея Фёдорова и поставил его на шестое место в списке лучших игроков в истории «Детройт Ред Уингз».

«Один из самых одарённых игроков, которых я когда-либо видел. В эпоху, когда Лемье, Гретцки и Мессье считались лучшими, Фёдоров доказал, что может переиграть их в любом матче. Обладая скоростью газели, российская звезда заставляла соперников выглядеть глупо благодаря своему мастерству», — цитирует Кюля Daily Faceoff.

Трое российских хоккеистов попали в 25 лучших игроков в истории «Детройт Ред Уингз» по версии Daily Faceoff. На 16-м месте оказался защитник Владимир Константинов, восьмое место занял нападающий Павел Дацюк, шестым стал форвард Сергей Фёдоров. Первое место в рейтинге занял легендарный канадский нападающий Горди Хоу.

Трое российских хоккеистов вошли в 25 лучших игроков «Детройта» по версии Daily Faceoff
