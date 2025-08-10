Скидки
Защитник Джейк Челиос покинул «Шанхай Дрэгонс»

Защитник Джейк Челиос не будет выступать за «Шанхай Дрэгонс», сообщает пресс-служба клуба. Он провёл в китайском клубе КХЛ «Куньлунь Ред Стар» шесть сезонов и является рекордсменом среди защитников по числу проведённых матчей. В составе сборной Китая Челиос участвовал в зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 34-летний игрок обороны провёл 277 матчей, в которых набрал 72 очка — забросил 16 шайб и отдал 56 результативных передач с показателем полезности «-48».

Напомним, ранее китайский «Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс». Клуб будет представлять Шанхай и в следующем сезоне проводить домашние матчи на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

