Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Короткий ответил, кто больше всех впечатлил его в раздевалке СКА

Матвей Короткий ответил, кто больше всех впечатлил его в раздевалке СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий системы СКА Матвей Короткий заявил, что больше всего в основной команде СКА его впечатлили нападающие Григорий Кузьмин и Сергей Плотников. 19-летний форвард в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ и провёл 30 матчей в регулярном чемпионате, набрав 9 (5+4) очков.

– Кто тебя больше всех впечатлил в раздевалке СКА?
– Из молодых меня впечатлил Григорий Кузьмин, с которым я играл. Он работяга, после каждого матча заминка, интенсивная разминка, ходит в зал. Делает общие вещи и ещё какие-то свои дорабатывает. А из тех, кто постарше – Серёжа Плотников. Он тоже трудяга.

– Ты назвал Кузьмина. Наверняка многие ждали ответ – Ваня Демидов.
– Ваня Демидов – это другой уровень. Вы спросили, кто меня удивил, а Ваня не удивил. Тут всё понятно без разговоров, – цитирует Короткого пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Нападающий системы СКА рассказал, как Ротенберг влиял на решения тренеров клуба МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android