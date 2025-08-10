Матвей Короткий ответил, кто больше всех впечатлил его в раздевалке СКА

Нападающий системы СКА Матвей Короткий заявил, что больше всего в основной команде СКА его впечатлили нападающие Григорий Кузьмин и Сергей Плотников. 19-летний форвард в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ и провёл 30 матчей в регулярном чемпионате, набрав 9 (5+4) очков.

– Кто тебя больше всех впечатлил в раздевалке СКА?

– Из молодых меня впечатлил Григорий Кузьмин, с которым я играл. Он работяга, после каждого матча заминка, интенсивная разминка, ходит в зал. Делает общие вещи и ещё какие-то свои дорабатывает. А из тех, кто постарше – Серёжа Плотников. Он тоже трудяга.

– Ты назвал Кузьмина. Наверняка многие ждали ответ – Ваня Демидов.

– Ваня Демидов – это другой уровень. Вы спросили, кто меня удивил, а Ваня не удивил. Тут всё понятно без разговоров, – цитирует Короткого пресс-служба КХЛ.