Роман Ротенберг: работаю 24 часа в сутки, это моя судьба. Для этого нужно любить хоккей

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что любит хоккей и работает 24 часа в сутки. Ранее специалист на протяжении четырёх сезонов работал главным тренером СКА, также Ротенберг возглавляет сборную «Россия 25».

– Сейчас вы максимально погружаетесь в детский хоккей, но хватает ли у вас времени следить за тем, что происходит в КХЛ?

– Я всегда следил и буду следить. 24 часа в сутки я работаю, это моя судьба. Я люблю хоккей. Проработав главным тренером [СКА] четыре года, я сумел ещё глубже погрузиться во многие детали.

Также я как главный тренер «России 25» продолжаю следить за всеми игроками. Вы не сможете назвать мне ни одного игрока, которого я не знаю. Даже если он играет в ВХЛ или МХЛ. Для этого нужно любить хоккей. Когда ты любишь хоккей, ты постоянно продолжаешь развиваться, – цитирует Ротенберга «Матч ТВ».