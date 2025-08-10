Айзерман объяснил, почему «Детройт» выступит лучше в следующем сезоне НХЛ

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман оценил перспективы команды в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги. «Красные крылья» не попадают в плей-офф на протяжении девяти сезонов подряд. Айзерман работает в клубе с апреля 2019 года.

«Мы формируем ядро сильной команды с идеей, что она будет побеждать. Я не измеряю успех тем, что в один год ты попал в плей-офф, а в следующий – нет. Я рассматриваю долгосрочный успех – когда ты постоянно играешь в плей-офф, от тебя этого ждут, и ты стремишься к Кубку Стэнли. Именно это мы и пытаемся сделать.

Сейчас команда, возможно, укомплектована немного лучше, чем в прошлом сезоне. Надеюсь, что мы сделаем шаг вперёд. Сколько очков [в регулярке] это принесёт? Посмотрим», – цитирует Айзермана пресс-служба клуба.