Джейк Челиос обратился с речью к болельщикам «Куньлуня» и заявил о завершении карьеры

Защитник Джейк Челиос обратился с прощальной речью к болельщикам «Куньлуня» и бывшим партнёрам по команде и заявил, что планирует завершить карьеру. Ранее стало известно, что игрок обороны не будет выступать за китайский клуб.

«Моя карьера подходит к концу, и я хочу поблагодарить всех, с кем мне посчастливилось работать за последние шесть лет. Болельщики — я благодарен вам за поддержку. Независимо от того, где был наш «дом». Босс — спасибо. Руководство и персонал — спасибо за поддержку. Вы каждый день работаете на износ, чтобы команда продолжала развиваться и идти вперёд.

Моим товарищам по команде и их семьям — спасибо. Мы с женой получили редкую возможность играть и путешествовать по миру с этими замечательными людьми и завели друзей на всю жизнь. От первого тренировочного лагеря в Пекине до последних пяти лет в Москве. Мы прошли этот путь вместе. Также хочу передать «Нихао» ребятам в Китае, которых я не видел уже несколько лет. Надеюсь, у вас всё хорошо и скоро увижу вас снова.

Моя карьера в хоккее и в китайской команде подходит к концу. Желаю всей организации только удачи в будущем, надеюсь на дальнейший успех в скорейшем возвращении хоккея в Китай и на развитие нового, более сильного клуба «Шанхай Дрэгонс», — цитирует Челиоса пресс-служба клуба.