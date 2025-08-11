Эмиль Галимов подписал однолетний контракт с «Барысом»

Нападающий Эмиль Галимов продолжит карьеру в казахстанском «Барысе», с которым подписал однолетний контракт. Об этом стало известно «Чемпионату».

В минувшем сезоне Галимов выступал за санкт-петербургский СКА, где не выходил на лёд, а также за омский «Авангард», куда перебрался в ноябре 2024 года. В составе омичей он провёл 15 игр в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 8 (4+4) очков. В Кубке Гагарина Эмиль сыграл лишь в одном матче команды, не набрав баллов.

Галимову 33 года. Кроме выступлений за вышеназванные клубы, хоккеист известен игрой за «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Локомотив».

