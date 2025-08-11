Эмиль Галимов подписал однолетний контракт с «Барысом»
Поделиться
Нападающий Эмиль Галимов продолжит карьеру в казахстанском «Барысе», с которым подписал однолетний контракт. Об этом стало известно «Чемпионату».
В минувшем сезоне Галимов выступал за санкт-петербургский СКА, где не выходил на лёд, а также за омский «Авангард», куда перебрался в ноябре 2024 года. В составе омичей он провёл 15 игр в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 8 (4+4) очков. В Кубке Гагарина Эмиль сыграл лишь в одном матче команды, не набрав баллов.
Галимову 33 года. Кроме выступлений за вышеназванные клубы, хоккеист известен игрой за «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Локомотив».
Самый быстрый гол в истории КХЛ:
Комментарии
- 11 августа 2025
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
08:50
-
08:20
-
00:01
- 10 августа 2025
-
23:40
-
23:20
-
22:55
-
22:25
-
21:55
-
21:25
-
21:00
-
20:30
-
20:10
-
19:55
-
19:30
-
19:05
-
18:41
-
18:05
-
17:25
-
16:55
-
16:25
-
16:06
-
15:48
-
15:30
-
15:13
-
14:44
-
14:10
-
14:08
-
13:32
-
13:15
-
12:47
-
12:16
-
11:56