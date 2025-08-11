Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игроки и тренерский штаб «Амура» провели встречу с руководством клуба

Игроки и тренерский штаб «Амура» провели встречу с руководством клуба
Комментарии

Игроки, тренерский штаб и руководство «Амура» встретились с первым заместителем председателя правительства Хабаровского края, председателем попечительского совета клуба Сергеем Абрамовым. На встрече обсуждались организационные моменты, текущие и предстоящие этапы подготовки к сезону и ответственность перед болельщиками.

«Вся ваша нынешняя работа, весь пот, который литрами течёт на тренировках, должны привести нас к общему результату. Мы должны доказать свою состоятельность в этом сезоне. По вниманию со стороны болельщиков и заполняемости трибун мы с вами одни из лучших в лиге. Теперь нужно подкрепить это спортивными результатами», — цитирует Абрамова пресс-служба клуба.

Фото: ХК «Амур»

Материалы по теме
Тренер Гальченюк рассказал, почему «Амур» будет опираться на модель игры клубов НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android