Игроки и тренерский штаб «Амура» провели встречу с руководством клуба

Игроки, тренерский штаб и руководство «Амура» встретились с первым заместителем председателя правительства Хабаровского края, председателем попечительского совета клуба Сергеем Абрамовым. На встрече обсуждались организационные моменты, текущие и предстоящие этапы подготовки к сезону и ответственность перед болельщиками.

«Вся ваша нынешняя работа, весь пот, который литрами течёт на тренировках, должны привести нас к общему результату. Мы должны доказать свою состоятельность в этом сезоне. По вниманию со стороны болельщиков и заполняемости трибун мы с вами одни из лучших в лиге. Теперь нужно подкрепить это спортивными результатами», — цитирует Абрамова пресс-служба клуба.

Фото: ХК «Амур»