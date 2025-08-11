Скидки
Зюзин: в целом настроения болельщиков «Салавата Юлаева» близкие к паническим

Зюзин: в целом настроения болельщиков «Салавата Юлаева» близкие к паническим
Бывший защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин заявил о паническом настроении болельщиков «Салавата Юлаева» и нашёл позитив в текущем положении дел уфимского клуба.

– И в Уфе, и в других городах республики ко мне подходят болельщики – с чем-то соглашаются, с чем-то спорят. Но в целом настроения близкие к паническим. Ушла группа легионеров, по-прежнему нет среднего звена, кадровый дисбаланс. Но, честно говоря, панические настроения отбрасываю – наоборот, болельщиков успокаиваю. Мне ближе североамериканский подход – во всем искать если не плюс, то решение проблемы. В НХЛ вы никогда не услышите никакого негатива. Даже мой первый клуб «Сан-Хосе», который завалил прошедший сезон, умудрился в нём найти много позитива (смеётся).

– Что позитивного сегодня есть у «Салавата»?
– Авторитетный тренер, перспективная молодёжь – например, Вязовой, Жаровский, Цулыгин, лидер раздевалки Панин, последние из легионеров-могикан – Ливо и Хмелевски. Ну и так далее. Если все эти карты сыграют и если не будет синдрома второго сезона, то есть шанс избежать кризиса, — цитирует Зюзина Russia-Hockey.

