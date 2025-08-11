Расписание матчей на Кубке Глинки/Гретцки — 2025 на 11 августа

Сегодня, 11 августа, в Брно (Чехия) и Тренчине (Словакия) стартует Кубок Глинки/Гретцки с участием юниорских сборных. В первый игровой день турнира пройдут четыре матча.

16:30. Канада U18 – Финляндия U18.

16:30. Германия U18 – Швеция U18.

20:00. Чехия U18 – Швейцария U18.

20:00. Словакия U18 – США U18.

Кубок Глинки/Гретцки — ежегодный турнир по хоккею, который проводится в августе среди юниорских сборных команд (игроки не старше 18 лет). Не санкционирован международной федерацией хоккея (ИИХФ).

До 2022 года в турнире традиционно принимала участие юниорская сборная России. На данный момент российская сборная не принимает участия в турнире.