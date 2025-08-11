Скидки
Главная Хоккей Новости

Чешский форвард «Калгари» — о Пастрняке: в Чехии он подобен богу, настоящая суперзвезда

Комментарии

Нападающий «Калгари Флэймз» Адам Клапка сказал, что в Чехии форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк сравним с божеством.

«В Чехии он подобен богу. Настоящая суперзвезда. Все молодые хоккеисты хотят быть похожими на него. Но в раздевалке он самый обычный парень. Давид не хочет ставить себя выше других. Он любит общаться, хорошо проводить время. Просто потрясающий человек», – цитирует чешского форварда официальный сайт НХЛ.

29-летний нападающий «Бостона» занимает третье место по результативности среди чешских игроков в истории лиги. С 833 очками в 756 играх в рамках регулярных чемпионатов он уступает только Яромиру Ягру (1921 в 1733) и Патрику Элиашу (1025 в 1240).

Комментарии
