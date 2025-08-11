Максим Берёзкин — 4-й в рейтинге лучших проспектов «Эдмонтона» по версии сайта НХЛ

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин вошёл в список пяти лучших молодых игроков в системе «Эдмонтон Ойлерз» по версии официального сайта Национальной хоккейной лиги. Первое место в топ-5 занял 21-летний нападающий Мэтт Савуа.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Мэтт Савуа.

2. Исаак Ховард.

3. Бо Акей.

4. Максим Берёзкин.

5. Роби Ярвенте.

В минувшем сезоне Берёзкин стал обладателем Кубка Гагарина в составе ярославцев. Берёзкин сыграл 87 матчей и набрал 56 (24+32) очков. Напомним, 23-летний форвард был выбран «Эдмонтоном» в пятом раунде драфта в 2020 году. Ранее Берёзкин заявил, что намерен уехать в НХЛ через год.