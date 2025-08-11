«Сибирь» подписала контракт с тренером из хоккейной Академии «Авангарда»

«Сибирь» подписала контракт с тренером по функциональной и кондиционной подготовке Ираклием Наскидашвили. Ранее 31-летний специалист работал тренером в хоккейной Академии «Авангарда».
Наскидашвили является мастером спорта России по греко-римской борьбе, КМС по вольной борьбе, КМС по тяжёлой атлетике.
В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» попала в плей-офф, где в первом раунде в упорной борьбе уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии из семи матчей.
В текущее межсезонье «Сибирь» проведёт четыре контрольных матча и примет участие в традиционном предсезонном турнире в Омске на Кубок Блинова.