Хоккей

«Сибирь» подписала контракт с тренером из хоккейной Академии «Авангарда»

Комментарии

«Сибирь» подписала контракт с тренером по функциональной и кондиционной подготовке Ираклием Наскидашвили. Ранее 31-летний специалист работал тренером в хоккейной Академии «Авангарда».

Наскидашвили является мастером спорта России по греко-римской борьбе, КМС по вольной борьбе, КМС по тяжёлой атлетике.

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» попала в плей-офф, где в первом раунде в упорной борьбе уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии из семи матчей.

В текущее межсезонье «Сибирь» проведёт четыре контрольных матча и примет участие в традиционном предсезонном турнире в Омске на Кубок Блинова.

Комментарии
