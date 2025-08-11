«Это не совсем то, к чему я привык». Американский форвард «Металлурга» — о Магнитогорске

Американский форвард «Металлурга» Дерек Барак поделился первыми впечатлениями от Магнитогорска. 30-летний нападающий перешёл в «Металлург» после двух сезонов в «Витязе».

– Клуб очень сильно помог мне адаптироваться как можно быстрее в Магнитогорске. Мне помогли найти квартиру и водителя, который будет работать со мной целый сезон. На адаптацию к новому часовому поясу у меня ушло несколько дней, но сейчас я в порядке.

– Магнитогорск – промышленный город с гигантским металлургическим комбинатом на левом берегу реки Урал. Полагаю, вам ещё не приходилось жить в подобного рода местах.

– В общем-то да. Это не совсем то, к чему я привык. Конечно, Магнитогорск отличается от Москвы. Но ребята мне уже показали здесь классные рестораны. Вообще, моя жизнь здесь очень проста. Я прихожу на арену, тренируюсь, а затем возвращаюсь домой и расслабляюсь. Магнитогорск – классный город! – цитирует Барака Allhockey.ru.