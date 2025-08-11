«Это непросто». Барак рассказал, как он переносит тяжёлые тренировки Разина в «Металлурге»

Американский форвард «Металлурга» Дерек Барак рассказал, как он переносит тяжёлые тренировки под руководством главного тренера Андрея Разина.

– Сильно сомневаюсь, что раньше вы сталкивались с «баллонами». Как вам это упражнение?

– Я уже как-то сталкивался с ними. Так что не скажу, что это упражнение в новинку для меня. Конечно, в Северной Америке к нему нечасто прибегают. Но раз оно есть у нас, то нам всем нужно через это пройти.

– Сейчас его ещё модернизировали, раньше оно было тяжелее…

– Слушайте, мне, достаточно негабаритному игроку, приходится возить за собой ещё двух ребят, которые, как вы понимаете, тяжелее меня самого. Это непросто. Но, повторюсь, через это нужно пройти для того, чтобы обрести хорошую форму на длинной дистанции сезона.

– Из видеороликов с предсезонной подготовки ещё бросилось в глаза упражнение, в котором игроки бегают по льду в чёрных жилетах. Сколько они весят?

– Не уверен, но мне кажется, что килограммов пятнадцать. Тяжёлое упражнение, но оно очень полезно для ног. Не то чтобы оно мне нравилось, но в какой-то степени это хороший тест на психологию, который нужно пройти, – цитирует Барака Allhockey.ru.