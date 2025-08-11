«Авангард» создаст пирамиду подготовки юных хоккеистов в регионе. Также анонсировано создание лаборатории для обучения тренеров и высококвалифицированных кадров для хоккея. В вертикаль планируется вовлечь около 7 тыс. спортсменов всех возрастных групп и около 1 тыс. специалистов. Это решение прокомментировала начальник управления по связям с общественностью омского «Авангарда» Татьяна Козлова.

«Наша задача – создать пирамиду [подготовки], чтобы эффективно находить талантливых детей, которые имеют шанс стать хоккеистами. Для этого необходимо создать всю необходимую инфраструктуру – дворовые коробки, воспитать тренеров, которые будут тренировать по единой методике.

По нашим расчётам, с такого региона, как Омская область, в систему необходимо вовлечь около 7 тыс. спортсменов. Конечная цель – чтобы лучшие проходили всю вертикаль, от дворовой площадки до команды КХЛ, и в конечном итоге вносили свой вклад в национальный спорт.

Тут прямая корреляция – чем больше детей вовлечено, тем больше талантов мы найдём. Обычно заявляют, что вертикаль – это МХЛ — ВХЛ — КХЛ. Мы сюда включаем академию и улицу. Очень важно, чтобы детей в тех же коробках учили квалифицированные специалисты», – цитирует Козлову ТАСС.