Главная Хоккей Новости

«Договорились о честной работе». Защитник «Трактора» Коромыслов — о предстоящем сезоне

«Договорились о честной работе». Защитник «Трактора» Коромыслов — о предстоящем сезоне
Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов поделился ожиданиями от предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги.

— Твои эмоции после выхода из отпуска? Все увидели друг друга, посмотрели новичков в деле.
— Все очень рады видеть друг друга. Обнялись с теми, с кем играли в прошлом сезоне, познакомились с теми, кто ранее играл в других клубах. Начинаем дружить, сплачиваться. В плане темпа тренировок всё равно тяжело начинать. Вроде все готовились к сезону, но командный тренировочный режим всё-таки совершенно иной, чем индивидуальный.

— Сегодня было командное собрание перед сезоном. Как всё прошло?
— Это было мини-знакомство. Все вместе сели и договорились о честной работе, о принятых в команде правилах, о стандартах. Выслушали требования главного тренера. Поэтому это был формат ознакомления.

— Как ты отдохнул и восстановился летом? Получилось ли переключиться после длинного сезона?
— Очень хорошо отдохнул в Турции. Я люблю пляжный волейбол — неважно, два на два или пять на пять. Люблю плавать, особенно в тёплом море. Получилось переключиться на две недели — и дальше в работу с удовольствием. Забыл прошлый сезон и готовился уже к новому.

— Какие цели ставишь лично для себя на предстоящий сезон?
— Общее правило в команде — улучшить свои индивидуальные показатели на пять процентов. Но, конечно, хочется большего — не на пять, а на пятнадцать процентов. Думаю, это реализуемо. Выступить командой лучше, чем в прошлом сезоне, и идти только вперёд, — сказал Коромыслов «Чемпионату».

