Журналист NY Post назвал игрока, который должен быть новым капитаном «Рейнджерс»

Журналист NY Post назвал игрока, который должен быть новым капитаном «Рейнджерс»
Журналист NY Post Ларри Брукс предложил «Нью-Йорк Рейнджерс» назначить опытного нападающего Джей Ти Миллера капитаном команды. Ранее по ходу прошлого сезона клуб обменял своего капитана Джейкоба Трубу в «Анахайм Дакс». Также в межсезонье клуб покинул претендент на капитанскую нашивку — Крис Крайдер.

«Капитанская нашивка – это не просто очередной кусок ткани. Это отражение духа организации. «Рейнджерс» приобрели Джей Ти Миллера, чтобы изменить клубную культуру. Ему 32 года, он может быть жёстким и даже резким. Именно это нужно команде», – цитирует журналиста NY Post.

Миллер ранее уже выступал за «Рейнджерс» – с 2013 по 2018 годы. По ходу прошлого сезона клуб выменял нападающего у «Ванкувер Кэнакс».

