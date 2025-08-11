Скидки
«Авангард» представил чёрно-белый предсезонный логотип

«Авангард» представил чёрно-белый предсезонный логотип. Как сообщает пресс-служба омского клуба, логотип будет использоваться на время тренировочного сбора команды в Санкт-Петербурге.

«Сборы в Санкт-Петербурге — новый опыт для «Авангарда», они проходят здесь впервые. Сибирскому клубу подходит суровый северный характер города на Неве, поэтому на время тренировочного процесса в Питере приодеться решили соответствующе. Строгий чёрно-белый ястреб будет приглядывать за всеми нами ближайшую неделю», — говорится в сообщении пресс-службы омского клуба.

Фото: «Авангард»

Первый матч в текущее межсезонье «Авангард» проведёт в рамках традиционного предсезонного турнира в Омске на Кубок Блинова. Соперником омичей станет «Сибирь». Матч состоится 20 августа.

