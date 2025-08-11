«У него шрам на лице, он жертвует собой ради победы». Роман Ротенберг о фото с Доннаруммой

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал о совместной фотографии с итальянским вратарём французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммой.

«Я просто уважаю вратарей. Он бьётся в каждом моменте, у него шрам на лице, он доказывает и жертвует собой ради победы. Уважаю каждого вратаря, а особенно тех, кто добивается успехов. С большим уважением относимся к ребятам, кто жертвует собой в спорте, каждый футболист и каждый хоккеист, особенно вратари. Когда человека били по лицу бутсой, а он вышел обратно на поле и продолжил играть – это говорит о том, что он любит своё дело и готов жертвовать собой ради общего результата», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».