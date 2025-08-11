Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«У него шрам на лице, он жертвует собой ради победы». Роман Ротенберг о фото с Доннаруммой

«У него шрам на лице, он жертвует собой ради победы». Роман Ротенберг о фото с Доннаруммой
Комментарии

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал о совместной фотографии с итальянским вратарём французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммой.

«Я просто уважаю вратарей. Он бьётся в каждом моменте, у него шрам на лице, он доказывает и жертвует собой ради победы. Уважаю каждого вратаря, а особенно тех, кто добивается успехов. С большим уважением относимся к ребятам, кто жертвует собой в спорте, каждый футболист и каждый хоккеист, особенно вратари. Когда человека били по лицу бутсой, а он вышел обратно на поле и продолжил играть – это говорит о том, что он любит своё дело и готов жертвовать собой ради общего результата», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Материалы по теме
Фото
«Нужен вратарь?» Роман Ротенберг опубликовал совместное фото с Джанлуиджи Доннаруммой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android