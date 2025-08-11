Скидки
«Без порток, но в шляпе». Бывший защитник НХЛ назвал главную проблему «Салавата Юлаева»

Бывший защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин объяснил, в чём сейчас главная проблема «Салавата Юлаева», и отметил слабую глубину состава.

«В прошлом сезоне был виден внутренний дисбаланс, но команда – надо отдать тренерам должное — выдала двести процентов, порадовала республику бронзой. К сожалению, теперь с уходом большинства легионеров дисбаланс только усилился, у состава нет глубины. По сути, есть Хмелевски с Ливо – и есть прослойка молодёжи плюс Панин. Пройти в такой усечённой расстановке второй подряд 68-матчевый марафон будет крайне сложно. Поэтому и нужны оперативные, сильные решения. Если они не состоятся, Ливо и Хмелевски придётся учить русскую пословицу «без порток, но в шляпе». Как и всей команде, — цитирует Зюзина Russia-Hockey.

