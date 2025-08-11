Дмитрий Губерниев назвал самых популярных спортсменов из России

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев назвал самых медийных спортсменов из России.

«Овечкин – номер один, сомнений никаких. Если говорить про медийность, популярность, сложно сказать, кто ещё. Мне хотелось бы сказать, что это Корнев, Лифинцев, Колесников, Пригода. Но не скажу, что они самые медийные. Большунов – вот медийный спортсмен, он входит в топ наших популярных спортсменов. Разумеется, это и Дзюба за счёт старых каких-то историй. Бобровский, конечно же.

Я бы не сказал, что у нас супермедийные игроки в КХЛ. Вряд ли такие есть. Вот Яна Егорян стала чемпионкой мира, но знают ли об этом люди, медийная ли она? Всё-таки вид спорта такой нишевой. Если говорить о Батракове, он только стремится к этому. В футболе это точно Дзюба. Лыжница Вероника Степанова по медийности опережает любого биатлониста за счёт своей движухи. Кучеров – умница, но можно ли сказать, что он супермедийный спортсмен? Не факт. Даже если брать фигуристов, Загитова и Медведева дадут фору по медийности действующим спортсменкам на своих старых победных историях, как Дзюба. Они выделяются.

В лёгкой атлетике стараемся достичь новых рекордов, но ещё многое предстоит сделать. Полина Кнороз – красотка, прекрасная прыгунья. Но является ли она медийной? Всем предстоит в этом плане очень много работы. Большунова нельзя назвать сверхмедийным, играет роль его имя и достижения. Плюс он выпускает собственную линию одежды, какая-то движуха с Устюговым происходит, то упоминания в различных цитатах лыжных людей или соперников.

По медийности и звёздности у нас лидирует Александр Овечкин. Спортсмен номер один нашей страны и в дальнейшие несколько лет на фоне рекорда и инерции от этого достижения, – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».