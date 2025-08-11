Скидки
Р. Ротенберг: хоккей — вид спорта, в котором сочетаются все нужные качества для мужчины

Р. Ротенберг: хоккей — вид спорта, в котором сочетаются все нужные качества для мужчины
Комментарии

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг считает хоккей спортом номер один в России.

«Спорт номер один в России? Для меня это хоккей, но зачем нужны громкие заявления. Я люблю и другие виды спорта: футбол, баскетбол. Каждый вид спорта по-своему очень хорош.

Хоккей – уникальный вид, в котором сочетаются все нужные качества для мужчины. Хоккеист должен быть и быстрым, и физически сильным, но ещё и умным. Такие шахматы на льду. Несмотря на то что хоккей – спорт номер один, его нужно продолжать развивать. Нужно, чтобы так было не только на словах, но и на деле. Так вообще нужно делать во всех видах спорта в целом», – цитирует Ротенберга Sport24.

