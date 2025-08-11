Кадейкин — об отпуске: устал от бытовых дел, поэтому хотелось уже вернуться к хоккею

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался о подготовке к сезону-2025/2026 и рассказал об атмосфере в команде.

– Очень светлые и позитивные эмоции. Хорошая атмосфера в раздевалке. Сразу видно, что ребята отдохнули, набрались эмоций, историй. Мишка Григоренко приехал, много чего рассказывает. При этом в команде рабочая атмосфера. Сегодня впервые вышли на лёд, нам сразу дали понять, что легко не будет. Все принципы работы и высокий уровень требований остались, поэтому нужно скорее запрыгивать в этот вагончик и двигаться вперёд.

– Удалось ли тебе ментально восстановиться за два месяца с окончания прошлого сезона?

– Главное было переключиться, не лежать на диване. Иначе время идёт быстро, эмоций никаких и возвращаешься уставшим. Отдохнули три недели, побыли с семьёй. Потом пошла параллельная работа в зале и на льду. Я не люблю долго отдыхать. Три недели – это максимум. Кроме того, нужно было кое-какие дела решить дома. Во время этой рутины ты всегда в деле, всегда мыслишь. Так что в эти два месяца скорее переключался. Бытовые дела накапливаются, и от них устаёшь ещё быстрее, поэтому хотелось уже вернуться к хоккею, –цитирует Кадейкина Sport24.