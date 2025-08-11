Владислав Каменев рассказал, в чём больше всего ощущается развитие КХЛ

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев рассказал, в чём больше всего ощущается развитие Континентальной хоккейной лиги.

«Наверное, самое классное изменение, где рост в лучшую сторону ощущается, — активность в медиапространстве. Ребята стали активно ходить на разные шоу. Это хорошо, потому что наш хоккей надо популяризировать. Понятно, что хоккей — спорт номер один в России, может, кто-то не согласится, но всё равно надо продолжать. Главный рост лиги в этом — начали работать с медиа», — цитирует Каменева Legalbet.

Ранее Каменев не поддержал поздние чемпионские парады в КХЛ и заявил, что празднование нужно проводить в течение нескольких дней после завоевания Кубка Гагарина.