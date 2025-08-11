Скидки
Хоккей Новости

Нападающий «Флориды» Луостаринен попарился с Кубком Стэнли в сауне

Нападающий «Флориды» Луостаринен попарился с Кубком Стэнли в сауне
Нападающий «Флориды Пантерз» Ээту Луостаринен принёс Кубок Стэнли в сауну. Финский форвард провёл свой день с трофеем в финском городе Куопио.

Фото: личный архив Луостаринена

Ранее 29-летний капитан «Флориды Пантерз» финский нападающий Александр Барков провёл день с Кубком Стэнли в родном Тампере и также посетил с трофеем сауну.

Напомним, в прошедшем сезоне «Флорида» во второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли. Как и годом ранее, «пантеры» в финальной серии обыграли «Эдмонтон Ойлерз». Серия продлилась шесть матчей. В межсезонье руководству «Флориды» удалось сохранить костяк команды, подписав новые контракты с несколькими лидерами.

Новости. Хоккей
