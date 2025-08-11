«Лада» одержала крупную победу над «Адмиралом» в первом матче Кубка Минска

В столице Беларуси завершился стартовый матч предсезонного турнира «Кубок Минска», в котором встречались «Адмирал» из Владивостока и «Лада». Победу с крупным счётом одержали тольяттинцы — 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данила Дяденькин (дважды), Илья Рейнгардт, Иван Савчик и Олег Сенькин. Единственную шайбу дальневосточников записал на свой счёт Семён Кошелев.

В Кубке Минска также принимают участие местное «Динамо» и магнитогорский «Металлург». Во вторник, 12 августа, «Лада» встретится с минчанами, на следующий день с хозяевами льда сыграет «Адмирал». «Металлург» свой первый матч проведёт 14 августа против тольяттинцев.