Адмирал — Лада, результат матча 11 августа 2025 года, счёт 1:5, Кубок Минска

«Лада» одержала крупную победу над «Адмиралом» в первом матче Кубка Минска
Комментарии

В столице Беларуси завершился стартовый матч предсезонного турнира «Кубок Минска», в котором встречались «Адмирал» из Владивостока и «Лада». Победу с крупным счётом одержали тольяттинцы — 5:1.

Кубок Минска . Кубок Минска
11 августа 2025, понедельник. 14:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 5
Лада
Тольятти
0:1 Рейнгардт – 08:00     0:2 Дяденькин – 15:30     1:2 Кошелев – 19:40     1:3 Дяденькин – 25:00     1:4 Савчик – 29:00     1:5 Сенькин – 36:30    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данила Дяденькин (дважды), Илья Рейнгардт, Иван Савчик и Олег Сенькин. Единственную шайбу дальневосточников записал на свой счёт Семён Кошелев.

В Кубке Минска также принимают участие местное «Динамо» и магнитогорский «Металлург». Во вторник, 12 августа, «Лада» встретится с минчанами, на следующий день с хозяевами льда сыграет «Адмирал». «Металлург» свой первый матч проведёт 14 августа против тольяттинцев.

