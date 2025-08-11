Скидки
«Салават Юлаев» расторг контракт с форвардом Джошем Ливо

Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» расторг контракт с канадским нападающим Джошем Ливо по инициативе клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном расторжении контракта между клубом и игроком по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Джош Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 Ливо провёл 14 встреч, в которых набрал 15 (2+13) очков.

