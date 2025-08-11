Скидки
«У меня было только два варианта». Галузин объяснил, почему решил завершить карьеру

36-летний экс-капитан «Витязя» Владимир Галузин рассказал, почему решил завершить игровую карьеру.

«В июле 2025 года я объявил о завершении игровой карьеры. Ещё по окончании сезона я сказал своему агенту, что рассмотрю только два варианта — «Витязь» или родное «Торпедо». Очень хотелось провести последний сезон дома, рядом с родными и близкими. Играть, когда семья далеко, — действительно тяжело. Но агент сказал, что таких вариантов нет — и я сразу принял решение завершить карьеру. Потому что семья всегда должна быть на первом месте.

Скажу честно, я, наверное, ещё до конца не понял, что такое — закончить карьеру. Прошло не так много времени. Но такова жизнь спортсмена — нужно двигаться дальше», — приводит слова Галузина хоккейное агентство Winners.

В КХЛ Владимир Галузин играл за «Витязь», «Спартак», «Амур», «Нефтехимик», «Ак Барс» и «Торпедо». В 754 матчах лиги он набрал 281 (110+171) очко.

