Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два россиянина вошли в топ-5 лучших голкиперов НХЛ в 2030 году по прогнозу Daily Faceoff

Два россиянина вошли в топ-5 лучших голкиперов НХЛ в 2030 году по прогнозу Daily Faceoff
Аудио-версия:
Комментарии

Портал Daily Faceoff включил Игоря Шестёркина («Нью-Йорк Рейнджерс») и Ярослава Аскарова («Сан-Хосе Шаркс») в прогнозируемый список из пяти лучших вратарей НХЛ в 2030 году.

Предполагаемый топ-5 голкиперов в НХЛ-2030 по версии Daily Faceoff (возрастные данные указаны по состоянию на 7 октября 2030 года):

  • Джереми Свейман (США, 31 год);
  • Игорь Шестёркин (Россия, 34);
  • Ярослав Аскаров (Россия, 28);
  • Филип Густавссон (Швеция, 32);
  • Джейк Эттингер (США, 31).

29-летний Шестёркин был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ –2014 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. В прошлом сезоне он принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, в которых одержал 27 побед, пропуская в среднем 2,8 шайбы за игру.

23-летний Аскаров был выбран «Нэшвилл Предаторз» в 2020 году в первом раунде под общим 11-м номером. В сезоне-2024/2025 провёл 13 встреч в НХЛ с коэффициентом надёжности 3,2.

Материалы по теме
Фото
«Нужен вратарь?» Роман Ротенберг встретился с Игорем Шестёркиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android