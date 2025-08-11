Два россиянина вошли в топ-5 лучших голкиперов НХЛ в 2030 году по прогнозу Daily Faceoff

Портал Daily Faceoff включил Игоря Шестёркина («Нью-Йорк Рейнджерс») и Ярослава Аскарова («Сан-Хосе Шаркс») в прогнозируемый список из пяти лучших вратарей НХЛ в 2030 году.

Предполагаемый топ-5 голкиперов в НХЛ-2030 по версии Daily Faceoff (возрастные данные указаны по состоянию на 7 октября 2030 года):

Джереми Свейман (США, 31 год);

Игорь Шестёркин (Россия, 34);

Ярослав Аскаров (Россия, 28);

Филип Густавссон (Швеция, 32);

Джейк Эттингер (США, 31).

29-летний Шестёркин был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ –2014 в четвёртом раунде под общим 118-м номером. В прошлом сезоне он принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, в которых одержал 27 побед, пропуская в среднем 2,8 шайбы за игру.

23-летний Аскаров был выбран «Нэшвилл Предаторз» в 2020 году в первом раунде под общим 11-м номером. В сезоне-2024/2025 провёл 13 встреч в НХЛ с коэффициентом надёжности 3,2.