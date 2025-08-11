Стало известно, почему «Салават Юлаев» расторг контракт с Ливо

Как стало известно «Чемпионату», причиной расторжения контракта между «Салаватом Юлаевым» и канадским нападающим Джошем Ливо является позднее прибытие хоккеиста в расположение клуба. Контракт аннулирован в связи с тем, что он не прибыл в расположение команды во время, установленное регламентом.

Напомним, Джош Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 Ливо провёл 14 встреч, в которых набрал 15 (2+13) очков.