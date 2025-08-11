Скидки
Константин Барулин назначен тренером вратарей «Барыса»

Пресс-служба «Барыса» сообщила о назначении бывшего голкипера сборной России Константина Барулина тренером вратарей в казахстанском клубе.

«В тренерский штаб Михаила Кравца вошёл Константин Барулин, который будет отвечать за подготовку вратарей. Свои первые хоккейные шаги Барулин сделал в Караганде. За игровую карьеру он выиграл золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионата мира в элитном дивизионе, признавался лучшим вратарём КХЛ и шесть раз участвовал в Матче звёзд КХЛ.

В качестве тренера Константин Александрович работал с молодёжным и основным составами шведского клуба «Бурос», участвуя в развитии перспективных вратарей», — написано в сообщении пресс-службы астанинского клуба.

40-летний Барулин — заслуженный мастер спорта России (2012). Назван лучшим вратарём КХЛ-2010/2011. Занимает третье место по количеству побед среди всех вратарей в истории КХЛ (227), уступая только Василию Кошечкину и Александру Ерёменко, и второе место по сыгранным матчам (513).

