Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Видимо, денег нет». Агент Ливо — о расторжении «Салаватом Юлаевым» контракта с игроком

«Видимо, денег нет». Агент Ливо — о расторжении «Салаватом Юлаевым» контракта с игроком
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Иван Ботев, представляющий интересы канадского нападающего Джоша Ливо, прокомментировал расторжение контракта с «Салаватом Юлаевым».

«Мы не расторгали контракт, клуб расторг его по своей инициативе. Мы сегодня должны получить российскую визу, билеты у Джоша на руках. А клуб расторг контракт. Видимо, они не могут платить ему, хотели освободиться от контракта. Видимо, денег нет, поступили так, как поступили. Что тут ещё скажешь?» — рассказал Ботев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Джош Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Салават Юлаев» расторг контракт с форвардом Джошем Ливо
Материалы по теме
«Наши финансы ограничены». Неужели «Салават» расстанется и с Ливо, и с Хмелевски?
«Наши финансы ограничены». Неужели «Салават» расстанется и с Ливо, и с Хмелевски?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android