«Видимо, денег нет». Агент Ливо — о расторжении «Салаватом Юлаевым» контракта с игроком

Агент Иван Ботев, представляющий интересы канадского нападающего Джоша Ливо, прокомментировал расторжение контракта с «Салаватом Юлаевым».

«Мы не расторгали контракт, клуб расторг его по своей инициативе. Мы сегодня должны получить российскую визу, билеты у Джоша на руках. А клуб расторг контракт. Видимо, они не могут платить ему, хотели освободиться от контракта. Видимо, денег нет, поступили так, как поступили. Что тут ещё скажешь?» — рассказал Ботев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Джош Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.