Сборная Швеции U18 разгромила Германию U18 в первом матче Кубка Глинки/Гретцки — 10:0

В Тренчине (Словакия) завершился первый матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубок Глинки/Гретцки. Во встрече группы B Сборная Швеции U18 разгромила сверстников из Германии с сухим счётом 10:0.
Уже в первом периоде шведы отгрузили в ворота соперников четыре шайбы — отличились Макс Исакссон, Олле Карлссон, Микаэль Ким и Маркус Нордмарк. Во второй и третьей 20-минутке Оскар Хольмерц (дважды), Элтон Херманссон, Нильс Бартольдссон, Ким и Юсбрант довершили разгром немецкой сборной.
Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой. В прошлом в турнире участвовали такие звёзды, как Сидни Кросби, Джонатан Тэйвз, Евгений Малкин и Стивен Стэмкос.
- 11 августа 2025
