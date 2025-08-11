Скидки
Германия — Швеция, результат матча 11 августа 2025 года, счёт 0:10, Кубок Глинки/Гретцки

Сборная Швеции U18 разгромила Германию U18 в первом матче Кубка Глинки/Гретцки — 10:0
В Тренчине (Словакия) завершился первый матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубок Глинки/Гретцки. Во встрече группы B Сборная Швеции U18 разгромила сверстников из Германии с сухим счётом 10:0.

Кубок Глинки/Гретцки . Группа B
11 августа 2025, понедельник. 16:30 МСК
Германия U18
Окончен
0 : 10
Швеция U18
0:1 Исакссон (Сильте) – 08:47 (5x5)     0:2 Карлссон (Нордмарк, Элофссон) – 09:37 (5x5)     0:3 Ким (Исакссон, Хольтет) – 14:29 (5x5)     0:4 Нордмарк (Бартольдссон, Густафссон) – 15:44 (5x5)     0:5 Хольмерц (Херманссон, Нордмарк) – 30:52 (5x5)     0:6 Херманссон (Пальме) – 41:45 (5x5)     0:7 Бартольдссон (Нордмарк) – 45:45 (5x5)     0:8 Хольмерц – 47:30 (5x5)     0:9 Ким – 56:18 (5x5)     0:10 Юсбрант – 58:06 (5x5)    

Уже в первом периоде шведы отгрузили в ворота соперников четыре шайбы — отличились Макс Исакссон, Олле Карлссон, Микаэль Ким и Маркус Нордмарк. Во второй и третьей 20-минутке Оскар Хольмерц (дважды), Элтон Херманссон, Нильс Бартольдссон, Ким и Юсбрант довершили разгром немецкой сборной.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой. В прошлом в турнире участвовали такие звёзды, как Сидни Кросби, Джонатан Тэйвз, Евгений Малкин и Стивен Стэмкос.

