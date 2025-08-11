Скидки
«Барыс» объявил о подписании пробных контрактов с пятью хоккеистами

Пресс-служба «Барыса» сообщила о заключении пробных контрактов до 17 августа 2025 года с нападающими Кириллом Панюковым, Кириллом Савицким и Батырланом Муратовым. Защитник Юрий Паутов и форвард Владимир Волков подписали пробные соглашения до 20 августа 2025 года.

Ранее стало известно о заключении нового контракта между «Барысом» и нападающим Романом Старченко. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года. Также руководство казахстанского клуба назначило бывшего голкипера сборной России Константина Барулина тренером вратарей.

Напомним. в прошлом сезоне «Барыс» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

