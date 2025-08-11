«Адмирал» расторг пробный контракт с 27-летним защитником

Пресс-служба «Адмирала» сообщила о расторжении пробного контракта с защитником Александром Севостьяновым.

«Благодарим Александра за работу и желаем успехов в карьере», — написано в сообщении пресс-службы дальневосточного клуба.

В субботу, 9 августа, Севостьянов принял участие в товарищеском матче «Адмирала» с пермским «Молотом» — 3:1.

27-летний Севостьянов начинал прошлый сезон в екатеринбургском «Автомобилисте», за который провёл 12 встреч в регулярном чемпионате КХЛ и результативными действиями не отметился. Заканчивал сезон в «Ладе», сыграв за тольяттинский клуб 14 матчей (две результативные передачи).