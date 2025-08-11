Сборная Канады U18 в упорном матче победила Финляндию U18 на Кубке Глинки/Гретцки

В чешском Брно завершился второй матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубка Глинки/Гретцки. Во встрече группы A Сборная Канады U18 победила Финляндию U18 со счётом 5:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бекхам Эдвардс, Китон Верхофф, Райан Лин, Димиан Жилкин и Итан Белчетц. Финская команда ответила голами в исполнении Оскара Хемминга, Йико Лайтинена и Вильхо Ванхатало.
В следующем матче Кубка Глинки/Гретцки канадская сборная встретится со сборной Швейцарии. Команда Финляндии сыграет с Чехией.
Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.
