Канада U18 — Финляндия U18, результат матча 11 августа 2025 года, счёт 5:3, Кубок Глинки/Гретцки

Сборная Канады U18 в упорном матче победила Финляндию U18 на Кубке Глинки/Гретцки
Комментарии

В чешском Брно завершился второй матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубка Глинки/Гретцки. Во встрече группы A Сборная Канады U18 победила Финляндию U18 со счётом 5:3.

Кубок Глинки/Гретцки . Группа A
11 августа 2025, понедельник. 16:30 МСК
Канада U18
Окончен
5 : 3
Финляндия U18
1:0 Эдвардс (Престон, Лин) – 00:58 (5x5)     2:0 Верхофф (Белчетц, Лоренс) – 08:55 (5x5)     2:1 Хемминг (Суванто, Ванхатало) – 14:01 (5x5)     2:2 Лайтинен – 19:25 (5x5)     3:2 Лин (Белчетц) – 39:52 (5x5)     4:2 Жилкин (Верхофф) – 48:19 (5x5)     4:3 Ванхатало (Лаатикайнен) – 56:15 (5x5)     5:3 Белчетц (Валентини, Верхофф) – 59:55 (5x5)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бекхам Эдвардс, Китон Верхофф, Райан Лин, Димиан Жилкин и Итан Белчетц. Финская команда ответила голами в исполнении Оскара Хемминга, Йико Лайтинена и Вильхо Ванхатало.

В следующем матче Кубка Глинки/Гретцки канадская сборная встретится со сборной Швейцарии. Команда Финляндии сыграет с Чехией.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.

