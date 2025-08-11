Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фисенко ответил на вопрос о возможной драке с одноклубником Дыняком

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко ответил на вопрос о возможной потасовке со своим одноклубником Никитой Дыняком.

«Драка с Дыняком? Можно представить такое на тренировке. Думаю, тренер нас бы не журил за это, мы бы руки потом пожали», — передаёт слова Фисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Отличный выбор! Бей своих, чтобы чужие боялись (смеётся)», — высказался по этому поводу главный тренер казанской команды Анвар Гатиятулин.

35-летний Фисенко в прошлом сезоне выступал за «Ладу», в составе которой сыграл 59 матчей, набрал 15 (7+8) очков и заработал 53 минуты штрафа.

28-летний Дыняк в сезоне-2024/2025 провёл 72 встречи за «Ак Барс» (с учётом плей-офф), забросил семь шайб и сделал девять результативных передач, получив 48 штрафных минут.