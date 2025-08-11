Скидки
Новичок «Ак Барса» Калинюк рассказал о детстве на ферме

Новичок «Ак Барса» Калинюк рассказал о детстве на ферме
Комментарии

Новичок «Ак Барса» защитник Уайатт Калинюк рассказал о своём детстве и увлечениях, помимо хоккея.

«Если бы не хоккей, то играл бы в гольф. Я много играю летом в гольф, здесь хорошее поле в Казани, очень хотелось бы на него выбраться, пока тепло.

А вообще я вырос в маленьком городе, на ферме, мог стать механиком, много работал там с техникой», — передаёт слова Калинюка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

28-летний Калинюк в прошлом сезоне выступал за финский «Пеликанс». В 66 матчах он набрал 36 (10+26) очков. Выступал в АХЛ на протяжении четырёх сезонов, где всего отыграл 201 матч и набрал 78 (19+59) очков. В НХЛ Калинюк провёл 26 игр, в которых заработал 9 (4+5) очков.

