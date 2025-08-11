Скидки
Гатиятулин рассказал, чему его научила стажировка в НХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от поездки в НХЛ на стажировку в «Ванкувер Кэнакс».

«Стажировка в «Ванкувер»? Каждый тренер хочет развиваться, большинство идёт разные пути для этого, мне повезло что есть хорошие отношения с Сергеем Гончаром, он помог организовать эту поездку, эту встречу, такие поездки помогают, где-то убеждаешься что и где делаешь правильно, а где-то учишься. НХЛ — это куда мы смотрим, где задаются стандарты и пробуем что-то новое внедрять у себя.

Эта поездка открыла глаза в плане атакующего хоккея, мы стали больше рисковать, игра с шайбой подразумевает риск, где-то взяли систему Ванкувера, я также побывал в Каролине, узнал их систему, во что они играют, был в Далласе, не первый раз туда ездил, там друг мой работает.

Это общение помогает понять где ты прав, либо заставляет взгляд на какие-то вещи изменить. Мы предложили в прошлом году атакующих хоккей, к тому же состав позволял в него играть, он нравится болельщикам, почти все игры были при аншлаге, игроки это решение тоже поддержали», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Мы не гонимся за громкими именами». Гатиятулин — о критике «Ак Барса» за селекцию
