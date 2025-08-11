Главный тренер «Ак Барса» высказался о селекции команды в межсезонье

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о подготовке команды к предстоящему сезону-2025/2026.

«Игрок мечты в мою команду? Сложно сказать, сейчас все мысли о предстоящем сезоне, все ребята кто уже с нами, с кем ведутся переговоры, мысли о них. Мы мечтали об этой команде и с ними пойдём за нашим успехом.

Каждый сезон отличается, и предсезонная подготовка продолжается даже в отпуске. Идёт работа над ошибками, у каждого тренера есть задание перед выходом на предсезонку, мы обсуждаем, где мы стали сильнее, и стараемся это передать команде.

Раньше предсезонка была длиннее, сейчас её сокращают, и это правильно, так как большинство ребят профессионалы и все готовятся индивидуально. Командой мы работаем над тактическими аспектами, сейчас идут предсезонные матчи, потом сезон, по его ходу мы поймём, где совершили ошибки, где всё было сделано верно», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.