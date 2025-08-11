Скидки
Канадского новичка «Ак Барса» Калинюка удивила архитектура Казани

Новичок «Ак Барса» защитник Уайатт Калинюк поделися первыми впечатлениями от пребывания в Казани.

«Только приехал в Казань, уже был на набережной, очень понравилось. Очень красивый город, рад здесь находиться. Скажу честно, архитектура центра города удивила, у нас в дома не так, как здесь, в Казани, здесь очень красивые здания, исторические.

Я вообще немного знал о России раньше, но надеюсь узнать побольше о стране в течение года. Не так много слышал о России, знал, что это сильная хоккейная держава и красивая страна. Всегда было сложно против россиян играть, на любом уровне», – передаёт слова Калинюка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

