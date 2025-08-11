Биро: в Казани хорошая еда, рестораны. До сих пор правда не понимаю, что конкретно я ем

Новичок «Ак Барса» нападающий Брэндон Биро поделился первыми впечатлениями от жизни в Казани.

«В Казани очень хорошие люди, еда, рестораны. Мы наслаждаемся городом. До сих пор не понимаю правда, что конкретно я здесь ем, но всё очень вкусно. Эчпочмак пробовал, не понял, как называется, не запомнил, но понравилось.

Если говорить в целом, то любимая еда — стейк и картошка. Из фильмов обожаю комедии, американские комедии. Все подряд, любимой нет. В музыке люблю кантри, много исполнителей, Морган Уоллен, например. Девушки у меня нет, какие нравится сложно сказать. Нравятся любые, все», – передаёт слова Биро корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

27-летний Биро минувший сезон провел в фрам-клубе «Сиэтл Кракен» в АХЛ. На его счету 61 матч и 36 (7+29) набранных очков. За пять сезонов в АХЛ форвард отыграл в 247 матчах, в которых набрал 183 (56+127) очка.