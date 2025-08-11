Скидки
Бердин: я из Уфы, когда вылетал «Салават Юлаев», летал в Казань болеть за «Ак Барс»

Бердин: я из Уфы, когда вылетал «Салават Юлаев», летал в Казань болеть за «Ак Барс»
Комментарии

Новичок «Ак Барса» вратарь Михаил Бердин рассказал о своей любви к Казани и клубу из Татарстана.

«В Казани я не впервые, приезжаю сюда на отдых каждое лето. Я по-своему люблю Казань. Вообще, я сам родом из Уфы, и вот, когда «Салават Юлаев» вылетал в плей-офф, я прилетал в Казань поболеть за «Ак Барс». В городе мне нравятся его культура, дисциплина, порядок и треугольники с гусем.

В меня не верили в «Салавате Юлаеве»? Будет возможность целых шесть раз ответить Уфе, будем готовиться», – передаёт слова Бердина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В прошлом сезоне 27-летний голкипер выступал за «Авангард» – в 11 встречах он одержал семь побед при 92,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,87.

