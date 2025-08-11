Нападающий «Ак Барса» Фисенко назвал «Зелёную милю» своим любимым фильмом
Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко рассказал о любимых видах спорта и других увлечениях в жизни.
«В свободное время я уделяю внимание единоборствам, боксу, футболу, если получится поддержать «Рубин», с удовольствием это сделаем. Любые командные виды спорта нам близки по духу, мы понимаем их лучше, чем индивидуальные. Так что я бы выбрал бы какой-то другой индивидуальный вид спорта, если бы не хоккей.
Любимый фильм? «Иван Васильевич меняет профессию». Из зарубежных, раз мы берём стандарты у НХЛ, то «Зелёная миля». Любимое блюдо – домашние котлеты с пюре», – передаёт слова Фисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
