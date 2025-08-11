Бердин: у меня вся семья — волейболисты, не понимаю, как меня занесло в хоккей

Новичок «Ак Барса» вратарь Михаил Бердин рассказал, что в его семье все занимались волейболом.

«Если бы не хоккей, я бы всё равно связал свою жизнь со спортом. У меня семья – волейболисты, мама, папа, старший брат, все думали, что я тоже буду волейболистом. Я много играю в пляжный волейбол летом, люблю шахматы, в карты играю по-дружески. Трудно сказать, как всё сложится завтра, нельзя загадывать, куда занесёт тебя жизнь.

Любимый фильм? «Легенда №17», пусть будет и банально, но реально нравится, уже 1000 раз пересмотрел, наверное. Любимая блюдо – итальянская паста. Музыка? Я не меломан, но точно русская музыка, пусть будет Баста», – передаёт слова Бердина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.