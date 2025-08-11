Скидки
Гатиятулин: перед шестой игрой с «Автомобилистом» посмотрел на атмосферу и понял — победим

Гатиятулин: перед шестой игрой с «Автомобилистом» посмотрел на атмосферу и понял — победим
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отметил поддержку со стороны болельщиков казанского клуба.

«Хочу отметить энергетику, поддержку болельщиков. Каждый матч при полном аншлаге, и это дорогого стоит, даже на выездных встречах наших фанатов было слышно лучше. Очень хорошо запомнил свои ощущения перед шестым матчем с «Автомобилистом» в первом раунде. Перед игровой разминкой я зашёл, увидел ребят, увидел их заряженность, но когда увидел атмосферу на арене, то впервые в своей тренерской карьере понял, что мы точно победим, хотелось бы испытать такие эмоции вновь.

За этот год для меня и для всего нашего тренерского штаба Казань стала родным местом, отмечу энергетику и гостеприимство города. Свободного времени не так много, тренерский штаб всегда в работе, нужно разобрать матчи, подготовить тренировочный процесс, но есть места, где мы гуляем с семьёй, они понятны. Это база клуба и набережная», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
