Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин назвал любимые фильмы и музыкальных исполнителей

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин назвал любимые фильмы и музыкальных исполнителей
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о своих любимых фильмах и гастрономических предпочтениях.

«Любимые фильмы – «Джентльмены удачи» и «Берегись автомобиля». В еде я не привередлив, у меня нет конкретного любимого блюда, пусть будут куриные котлеты. Музыку слушаю как отечественную, так и иностранную, кого-то выделить сложно, пусть будет Высоцкий. Но сейчас пусть будет Салават.

Добавлю ещё, что в тренировочном процессе важную роль играют питание и восстановление, нужно правильно подготовиться к матчу, и тогда будет эффект. Чипсы? Их не приветствуем», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Биро: в Казани хорошая еда, рестораны. До сих пор, правда, не понимаю, что конкретно я ем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android