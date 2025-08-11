Тренер «Ак Барса» Гатиятулин назвал любимые фильмы и музыкальных исполнителей

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о своих любимых фильмах и гастрономических предпочтениях.

«Любимые фильмы – «Джентльмены удачи» и «Берегись автомобиля». В еде я не привередлив, у меня нет конкретного любимого блюда, пусть будут куриные котлеты. Музыку слушаю как отечественную, так и иностранную, кого-то выделить сложно, пусть будет Высоцкий. Но сейчас пусть будет Салават.

Добавлю ещё, что в тренировочном процессе важную роль играют питание и восстановление, нужно правильно подготовиться к матчу, и тогда будет эффект. Чипсы? Их не приветствуем», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.