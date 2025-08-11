Гатиятулин: родился и вырос в Челябинске, другого варианта, кроме хоккея, не было

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, почему стал заниматься хоккеем.

«Тренером я, разумеется, стал не сразу, сначала была карьера хоккеиста. Родился и вырос в Челябинске, другого варианта, кроме хоккея, будто бы и не было. Я попробовал несколько секций, был футбол, индивидуальные виды спорта, но всё-таки либо футбол, либо хоккей», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Гатиятулин во время игровой карьеры (1993-2007) выступал за «Ладу», «Трактор», ЦСКА, «Авангард», «Торпедо», «Крылья советов» и другие российские клубы. В качестве тренера работал ассистентом в «Тракторе», а позже возглавил челябинский клуб. Имеет звание аслуженного тренера России.